Io sono nessuno, David Leitch aggiorna sul sequel con Bob Odenkirk:'Sta succedendo!'

I produttori di Io sono nessuno hanno parlato per mesi di un potenziale sequel del film con Bob Odenkirk. Ora uno di loro, David Leitch, è tornato sull'argomento a margine del press tour di Bullet Train, confermando il proprio entusiasmo perché la sceneggiatura del seguito è in fase di sviluppo proprio in questo periodo.

"Oh, penso che tutti ne siano davvero entusiasti. Tutti i soggetti coinvolti sono nel mood 'Avanti, a tutto gas!'. Siamo nel processo di scrittura e penso che ci siamo divertiti così tanto nel realizzarlo. Kelly McCormick ed io ci siamo divertiti moltissimo, gli attori si sono divertiti moltissimo. Lo studio ha adorato i risultati e sta succedendo. Voglio dire, penso che si stia facendo il più velocemente possibile perché accada!".

Se non avete ancora letto la nostra opinione sul film potete recuperare la recensione di Io sono nessuno sul nostro sito.



Leitch non è il primo a menzionare un sequel. L'anno scorso l'autore di Io sono nessuno Derek Kolstad, ha confessato che insieme a Bob Odenkirk avevano iniziato a parlare di un sequel prima ancora che iniziassero le riprese del primo film:"Anche prima che iniziassero le riprese del primo ci dicevamo 'In che direzione possiamo andare? Cosa vogliamo fare?'. È una gioia, perché credo davvero che l'idea migliore vinca, come quando hai 11 anni, esci dal parco giochi con gli amici girovagando e giocando ai videogiochi e dici 'Sai cosa sarebbe bello? Se Boba Fett avesse combattuto così e così'. Ecco dove siamo con Io sono nessuno".



Già a febbraio Bob Odenkirk era convinto del sequel di Io sono nessuno.