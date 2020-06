David Koepp tornerà ai cinecomic? La risposta dello sceneggiatore di Spider-Man

Nel corso di una recente intervista per la promozione del suo nuovo film You Should Have Left, il regista e sceneggiatore David Koepp ha ricordato il suo lavoro come autore di Spider-Man di Sam Raimi e ha commentato l'ipotesi di tornare nel mondo dei cinecomics in futuro.

Koepp, parlando con l'Hollywood Reporter, ha dichiarato:

"Sai, in questo lavoro si segue la regola del mai dire ma. Però non lo so, in questo caso. Voglio dire, mi sono divertito molto con il film di Spider-Man, ma i film sui supereroi si sono evoluti in modo così profondo e in una maniera così sofisticata dal punto di vista narrativo. Sono molto, molto diversi da quando abbiamo iniziato a farli. Mi piace molto guardarli ma ogni volta che posso mi piace anche pensare a nuove storie ogni volta che posso."

Koepp è stato successivamente reclutato dalla Sony Pictures per sviluppare il sequel del reboot del 2012 The Amazing Spider-Man, che quasi gli permise di realizzare i piani che non era riuscito a concretizzare per Spider-Man 2 di Raimi (nel quale fu sostituito alla sceneggiatura).

"C'è stato un periodo, forse sette o otto anni fa, in cui stavo per tornare a lavorare con Spider-Man dopo l'uscita del primo Amazing Spider-Man. Nel primissimo Spider-Man di Sam avevo pianificato quella che pensavo sarebbe stata una trilogia, ma poi entrarono altre persone nei progetti successivi e la cosa cambiò. Quindi ero entusiasta di tornare nel mondo di Spider-Man per provare a finire la storia che avevo iniziato a raccontare nel primo episodio di Sam. Ma neanche quella volta se ne fece niente".

