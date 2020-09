David Hasselhoff rivendica il suo ruolo nella caduta del Muro di Berlino: ecco perchè

Questa sera va in onda su Cielo Piranha 3DD, un film del 2012 diretto da John Gulager in cui David Hasselhoff fa un piccolo cameo nei panni di se stesso. In pochi sanno che l'iconico attore degli anni '80 e '90 ha avuto un ruolo fondamentale nella caduta del Muro di Berlino.

David Hasselhoff ha infatti intrapreso negli anni anche una brillante carriera nel mondo della musica che lo ha portato ad essere primo in classifica nel'estate del 1989 con la sua "Looking For Freedom". Il successo di questo brano non si è esaurito nei mesi successivi e, ha fatto da colonna sonora alla caduta del Muro di Berlino avvenuta il 9 Novembre 1989.

L'interprete di Mitch Buchannon si è anche esibito a Belrino nella notte di Capodanno dello stesso anno con un concerto che è rimasto nella storia e che fu addirittura trasmesso in diretta televisa. Lo showman ha più volte rivendicato il suo ruolo di rilievo in questa importante vicenda tedesca e, ha partecipato attivamente anche alle proteste del 2013 e del 2017 contro lo smantellamento della Esat Side Galley.

Hasselhoff è tornato a Berlino anche nel trentennale della caduta del Muro con un nuovo concerto e, nonostante si fosse trovato davanti un pubblico totalmente diverso che rammentava a malapena il suo brano ha comunque dato il meglio di se.

Intanto David Hasselhoff continua a sperare in un reboot di Supercar e pensa che James Gunn possa essere l'uomo adatto alla sua regia. Staremo a vedere.