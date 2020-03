David Harbour vuole che Black Widow venga pubblicato su Disney+

In questi giorni, mentre i Marvel Studios continuano a lavorare a distanza per fronteggiare la pandemia di Coronavirus, il dibattito fra i fan del Marvel Cinematic Universe è uno e uno solo: Black Widow può arrivare su Disney+ oppure no?

Con le produzioni di Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki e Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings messe in pausa all'inizio dell'emergenza sanitaria, al momento quello con Scarlett Johansson è l'unico progetto MCU pronto al 100% (o comunque prossimo al completamento definitivo, dato che la data di uscita originale era prevista per l'1 maggio negli USA) e i fan sperano che, con i cinema chiusi nella maggior parte dei paesi tra Stati Uniti ed Europa e non solo, il film possa sfruttare la piattaforma di streaming on demand della Disney per raggiungere il suo pubblico.

Durante un video di Instagram Live pubblicato in queste ore, l'attore David Harbour ha discusso del suo desiderio di guardare il film completo (cosa che non ha ancora fatto) e ha detto che non gli dispiacerebbe poterlo fare tramite dDisney+. L'interprete di Red Guardian, che debutterà nel MCU proprio in Black Widow, ha dichiarato ai suoi follower:

"Non vedo l'ora di vedere Black Widow, se saremo mai in grado di pubblicare quel film. Mi piacerebbe poter vederlo, ancora non ne ho avuto la possibilità. Ho visto alcune cose in fase di produzione e sembra davvero buono. E poi ovviamente ero lì quando lo stavamo girando e ne sono davvero entusiasta. Ma vorrei vederlo da solo. Diavolo, lo guarderei su Disney+."

La questione è aperta: i Marvel Studios starebbero considerano l'opzione e alcuni insider sospettano che il film possa davvero arrivare in streaming, anche se questa possibilità rimane remota.

Voi che ne pensate? Come al solito, ditecelo nei commenti.