David Harbour di Stranger Things è Babbo Natale indiavolato nel trailer di Violent Night

In attesa di Silent Night di John Woo, la Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Violent Night, nuova commedia action con protagonista la star di Stranger Things e Black Widow David Harbour.

Da 87North, i produttori dietro Nobody, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, arriva un nuovo film natalizio con un babbo natale come non ne avete mai visti prima: quando una squadra di mercenari irrompe in un ricco complesso familiare la vigilia di Natale prendendo tutti in ostaggio, solo Babbo Natale potrà risolvere la situazione. E la risolverà a suon di mazzate.

Il film, oltre a David Harbour, è interpretato anche dal vincitore dell'Emmy John Leguizamo (John Wick), Cam Gigandet (Without Remorse), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War), Edi Patterson (The Righteous Gemstones) e Beverly D'Angelo (National Lampoon’s Vacation). Diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Violent Night è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella di 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli sceneggiatori di Sonic the Hedgehog.

Vi ricordiamo che prossimamente David Harbour tornerà nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, oltre a riprendere il ruolo di Red Guardian nel film Marvel Studios Thunderbolts. Per altri contenuti guardate il primo poster di Violent Night.