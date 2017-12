David Harbour promette un Hellboy "dark e spaventoso"

Tra i cinecomics in uscita nel 2019 (a gennaio, per l'esattezza) potete contare anche il ritorno di Hellboy , in un reboot cinematografico firmato dache vedrà impegnatonei panni del protagonista principale.

In una nuova intervista, l'attore di Stranger Things ha avuto modo di parlare più apertamente del progetto: "Stiamo realizzando un Monster Movie in piena regola, spaventoso e dark. I film sui supereroi sono i miti dell'America moderna. I greci avevano Agamennone, Achille e Cressida, noi abbiamo Captain America, Iron Man e Superman. Sono miti, e volevo essere coinvolto in questa conversazione. Questa serie di pellicole sono state un certo tipo di brand per un bel po' di tempo. Con Deadpool e Logan, ora, stanno cercando di fare qualcosa di differente. E noi stiamo cercando di fare una nostra versione del cinecomic".

"Ero eccitato riguardo il concept di partenza" continua David Harbour "Fare un Monster Movie, veramente dark e spaventoso sulla fine del mondo".

Intanto, parlando del suo predecessore Ron Perlman, afferma: "Siamo andati a cena insieme al mio amico Patton Oswalt e ne abbiamo parlato. E' un tipo straordinario, molto gentile, e mi ha augurato il meglio. Mi ha detto 'divertiti' ed è una cosa che devo ricordarmi quando lavoro. Ma voglio dire una cosa a tutti i report là fuori, in onore di una sua richiesta: smettetela di chiedere a Ron del reboot di Hellboy, per favore smettetela di chiederglielo. L'ho capito, ha già risposto a questa domanda. Lasciatelo in pace!".