David Harbour parla de La Vedova Nera e stuzzica i fan sul suo ruolo

Hellboy sarà anche ufficialmente un disastro al box-office mondiale, ma l'attore di Stranger Things David Harbour si sta già preparando al suo prossimo ruolo cinematografico... in un film dei Marvel Studios.

L'attore parteciperà al film stand-alone dedicato a La Vedova Nera, un prequel incentrato sul personaggio interpretato da Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe. Con le riprese fissate per giugno, è chiaro che dovremmo saperne di più nelle prossime settimane, nel frattempo David Harbour ha confermato che sono iniziate le prove generali per il film.

"Cate Shortland è una gran regista indipendente che crede molto nei personaggi, quindi c'è una profondità interessante che vedo già delle prove che stiamo facendo" ha spiegato l'attore per poi aggiungere che "la sceneggiatura è quella che ti aspetteresti dalla Marvel: azione epica ed anche un po' di umorismo qua e là".

Ovviamente l'attore ha fatto parlare di sé per una piccola battuta che ha lanciato un po' di speculazioni in rete. Parlando del film e del suo misterioso personaggio, l'attore ha dichiarato: "Sono felice che questa cosa si unisca al Marvel Cinematic Universe". Una scelta particolare di parole che non ha fatto altro che speculare gli appassionati sul ruolo di Harbour: e se interpretasse Ben Grimm, la futura Cosa dei Fantastici Quattro? E' pur vero che l'accordo Disney/Fox è stato finalizzato tardi e lo script era pronto, ma è possibile che si possa esser fatta un'aggiunta dell'ultimo nel copione per introdurre il concept dei Fantastici Quattro già dal prossimo anno. Cosa ne dite?