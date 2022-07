David Harbour contro Daniel Day Lewis e il method acting: 'Pericoloso e sciocco'

Nato come versione estremizzata del Metodo Stanislavskij, il Method Acting è il processo su cui si basa gran parte della direzione attori a Hollywood. Moltissimi dei più grandi, fra cui il tre volte Premio Oscar Daniel Day Lewis, vengono da lì. Ma per David Harbour di Stranger Things è sciocco e pericoloso: "Una stupidaggine".

Agli americani il method acting piace particolarmente e ancor di più agli Oscar – che invece, almeno alla luce dell’ultimo anno, in fatto di Miglior Film hanno gusti discutibili – come dimostrano numerosi premi assegnati in tal senso (a fianco di molti altri che, però, hanno premiato approcci attoriali di diverso tipo). Se n’è parlato molto dopo la vittoria di Leonardo DiCaprio per The Revenant, snobbato per anni nonostante il clamoroso attore che è (anche senza troppo method acting) e premiato infine per la sua prova più realistica e (secondo alcuni) meno complessa in realtà. Il mestiere dell'attore non è quello di mangiare fegato crudo sul set, ma proprio di veicolarti ogni conato anche solo per mezzo delle sue espressioni nonostante “il peggior cesso di Scozia” fosse in realtà coperto di cioccolata: sì, stiamo parlando di Ewan McGregor in Trainspotting.

Nel corso degli ultimi mesi, molti attori si sono fatti sentire contro il method acting, che fondamentalmente richiede ai propri fautori di “perdersi nel ruolo”, facendo quanto più possibile, spesso per anni, anche al di fuori dal set e persino a livello fisico, per immedesimarsi nella parte. Fra questi, ora, anche il David Harbour che è tornato a vestire i panni dello Sceriffo Hopper nella densissima quarta stagione di Stranger Things. Intervistato da GQ, l’attore ha affermato: “Sono stato formato con il metodo di recitazione americano classico del method acting, ma non ci credo più né lo uso durante le riprese".

Harbour è tornato indietro con la memoria: “Quando ero più giovane – è così imbarazzante – mi misi in testa che per interpretare uno dei miei ruoli più brutali avrei dovuto uccidere un gatto o qualcosa di simile: 'Vado a uccidere qualcosa per sapere come ci si sente a uccidere'. In realtà non l'ho fatto, ovviamente. Non solo quella roba è sciocca, ma è anche pericolosa e in realtà non produce un buon lavoro". A quel punto, l’intervistatore gli ha citato il caso eminente di Daniel Day Lewis, uno dei più grandi attori attualmente in vita e premiato con tre statuette a Miglior Attore Protagonista (nessuno come lui).

Su di lui, Harbour ha detto: “È un attore straordinario di cui sono affascinato e ancora affascinato. Ma quando spiega il suo processo mi sembra una stupidaggine”. Anche Mads Mikkelsen aveva condiviso parole simili poco tempo fa, ripreso poi da Samuel L. Jackson: “È una stron**ta. Per quel tipo di preparazione puoi diventarci pazzo. E se fosse un film di me**a: cosa pensi di aver ottenuto? Non dovremmo essere stupiti, in quel caso, dal fatto che tu non abbia abbandonato il personaggio? Avresti dovuto farlo crollare dall'inizio! Come ti prepari per un serial killer? Passerai due anni a diventarlo davvero?". Per quest’ultima stagione, David Harbour ha perso 80 libbre e ha affermato che non lo farà mai più.