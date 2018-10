David Harbour è Hellboy nel primo poster ufficiale del film

Nonostante la sua uscita sia stata rimandata da questo gennaio al prossimo aprile, la Lionsgate ha diramato in rete il primissimo poster ufficiale del nuovo film dedicato al personaggio di Hellboy, che potete ammirare comodamente in calce a questa notizia.

In questa nuova versione sarà David Harbour a vestire i panni dell'antieroe con Ian McShane nei panni del padre adottivo, il Professor Trevor Bruttenholm (ovvero Professor Broom). Nel cast troveremo anche Sasha Lane come Alice Monaghan, Daniel Dae Kim come Ben Daimio, Penelope Mitchell nei panni di Ganeida e Milla Jovovich nel ruolo della villain, Nimue.

Il regista di questo nuovo adattamento del personaggio dei fumetti creato da Mike Mignola, Neil Marshall, aveva cosi commentato questo reboot: “È divertente perché il mio coinvolgimento è stato molto diverso da quello dei film di del Toro. La differenza è che quando abbiamo realizzato il primo film conoscevo del Toro da sei anni. Ho conosciuto invece Neil un paio di mesi prima che lui lavorasse al film. È stato molto diverso, ma sono stato coinvolto fin da quando hanno annunciato che avrebbero realizzato un altro film su Hellboy e la storia scelta per esso. Siamo andati avanti e indietro per capire come adattare questa specifica storia”.

Hellboy è già apparso sul grande schermo in due adattamenti cinematografici diretti da Guillermo Del Toro. In quell'occasione era Ron Perlman ad interpretare il personaggio; per svariato tempo Del Toro ha tentato di realizzare un terzo episodio, senza successo.