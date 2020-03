David Harbour giura che non ci sono reali connessioni tra Red Guardian e Jim Hopper

Per tutti coloro che se lo stessero chiedendo: no, non ci sono delle connessioni intenzionali tra Black Widow e Stranger Things, e David Harbour non interpreta lo stesso personaggio. Giusto per essere chiari.

È ciò che ci tiene a precisare l'attore David Harbour, star della popolare serie Netflix, in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper (attualmente prigioniero in Terra Russa, stando al teaser della quarta stagione di Stranger Things), come anche del prossimo cinecomic targato Marvel Studios, Black Widow, dove interpreta invece Alexei Shostakov a.k.a. il Babbo Natale marxista Red Guardian (parole sue).

Ma se i due personaggi condividono questa peculiare connessione con la Russia, potete star certi che le coincidenze finiscono qui, almeno a detta di Harbour, che ai microfoni di Entertainment Weekly! ha spiegato: "Lo so, è davvero una sorprendente e fastidiosa coincidenza, e chiedo scusa a tutto il web, ma non c'è un voluto rimando o una ragione dietro, ve lo prometto. Non ci sarà un crossover tra Stranger Things e il MCU".

E come a fornire un'ulteriore riprova, aggiunge: "Voglio dire, ho un aspetto completamente diverso. In uno peso 122 kg e ho una barba spessa e capelli lunghi, e nell'altro peso tipo 90 kg e di capelli non ne ho per niente!".

L'uscita di Black Widow è stata ufficialmente rimandata a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus, ma speriamo di poter vedere presto in azione Alexei, Natasha, e tutti gli altri personaggi del film.