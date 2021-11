David Harbour, nuovo film per l'attore: sarà in Violent Night, dai produttori di John Wick

Dopo Black Widow, e in attesa della quarta stagione di Stranger Things, David Harbour è attualmente impegnato sul set del film Netflix We Have a Ghost, ma adesso conosciamo anche il suo prossimo ruolo da protagonista. Sarà infatti nell'action movie Violent Night, e lavorerà con i produttori di John Wick.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del film, che a quanto riporta The Wrap è descritto come "un thriller per le feste nero come il carbone, che dice che bisognerebbe sempre scommettere sul rosso."

Violent Night sarà diretto da Tommy Wirkola e dovrebbe appunto uscire in tempo per le vacanze di Natale del prossimo anno. Gli sceneggiatori sono quelli di Sonic the Hedgehog, Pat Casey e Josh Miller.

per We Have a Ghost, intanto, David Harbour ha subito una vera e propria trasformazione. Nel film interpreta un uomo che diventa un fenomeno dei social media dopo aver scoperto che un fantasma si nasconde in casa sua.

Mentre si discute del ritorno di David Harbour nel MCU, in ogni caso, l'attenzione di molti suoi fan è concentrata in questo momento su Stranger Things. L'interprete di Hopper ha parlato recentemente degli errori da evitare nella quarta stagione, e del rischio che la serie prenda una piega criptica come è capitato a suo tempo a Lost. "Dobbiamo assicurarci di non avere un finale come Lost. Stiamo cercando di far venire alla luce tutti gli elementi per completare il puzzle. La stagione 4 sarà decisiva per questo."