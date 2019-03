David Harbour ne è convinto: 'Hellboy non può fare sesso con gli umani!'

Dopo le nuove clip di Hellboy, torniamo adesso a parlare del reboot cinematografico dell'opera di Mike Minogla diretto da Neil Marshall, questa volta rifacendoci a delle nuove dichiarazioni del protagonista David Harbour (Stranger Things), che ha discusso dei rapporti sessuali tra Red e gli umani.

Sì, nei film di Guillermo Del Toro, il suo Hellboy aveva una relazione amorosa con Liz, ma chi ha letto i fumetti di Mignola sa perfettamente quanto il sesso sia l'ultimo degli argomenti affrontati dall'autore e il problema più marginale e inutile di Red. Liz non sarà presente nel reboot cinematografico, ma in una recente intervista con JoBlo Harbour ha spiegato che uno dei motivi della sua assenza è il rapporto vincolante tra Red e Alice Monaghan (Sasha Lane).



Queste le sue parole: "Sì, la nostra è una relazione avuncolare. Voglio dire, è interessante perché nella bozza di sceneggiatura c'era la tentazione di fargli fare sesso a Hellboy, ma io ero fortemente convinto del fatto che Red non potesse fare sesso con le donne umane. Non voglio che questo diventi un problema e voglio che sia una cosa che lui sa, ma nel film c'è la Strega di Sangue, no? Quindi c'è un mondo dove lui può esistere sessualmente, ma non è quello degli umani. E anche se Alice ha qualche dote stregonesca, resta comunque umana e per Hellboy si tratta più di una relazione avulsa".



Hellboy è atteso nelle sale italiane il prossimo 11 aprile, in anteprima mondiale.