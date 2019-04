David Harbour nel cast del film stand-alone dedicato alla Vedova Nera

Ad una settimana dal suo debutto cinematografico nei panni di Hellboy nel reboot dedicato al personaggio di Mike Mignola, l'attore David Harbour è entrato a far parte di un nuovo cinefumetto. E' quello che rivela in esclusiva l'autorevole The Hollywood Reporter.

Come afferma il sito, infatti, la star del serial televisivo Stranger Things è attualmente in trattative avanzate per entrare a far parte del cast de La Vedova Nera, il nuovo cinefumetto dei Marvel Studios che invaderà i cinema il prossimo anno. I dettagli riguardanti il suo ruolo, come sempre, sono top-secret ma l'attore si è unito all'attrice Scarlett Johansson, la quale riprenderà i panni di Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera all'interno del film.

La pellicola, che sarà diretta da Cate Shortland e non sarà vietata ai minori, dovrebbe debuttare nei cinema nel 2020 come parte della cosiddetta Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che sarà inaugurata a luglio con l'uscita del nuovo Spider-Man: Far From Home. Insieme a loro dovremmo vedere anche l'attrice Florence Pugh mentre un altro rumor non confermato parlava di Andre Holland come potenziale scelta per il villain, anche se quest'ultima resta una voce di corridoio non confermata.

La pellicola sarà una vera e propria storia di origini per la Romanoff. Il prequel è ambientato prima ancora degli eventi di Iron Man 2, il film dei Marvel Studios uscito nel lontano 2010. Kevin Feige figura tra i produttori del nuovo film.

Rivedremo la Vedova Nera anche in Avengers: Endgame, l'atteso crossover in uscita questo 24 aprile, le cui prevendite, in meno di 24 ore, hanno già stabilito un record, battendo quelle di Star Wars - Il Risveglio della forza.