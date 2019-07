David Harbour assicura: 'Black Widow vi spiegherà il gesto di Natasha'

Lo standalone su Black Widow è stato confermato nella line-up della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, com'era prevedibile. Visto quanto accaduto in Avengers: Endgame, però, in molti si stanno chiedendo quale sarà la collocazione temporale della storia di Natasha Romanoff e che tipo di importanza avrà nel futuro del MCU.

Durante il panel al Comic-Con di San Diego l'attore David Harbour ha provato, per quanto gli fosse possibile, ad alleggerirci di un po' di dubbi: l'interprete di Hopper in Stranger Things ha infatti parlato del film in relazione al sacrificio di Natasha su Vormir.

"Potrete fare qualche passo indietro nel tempo con lei, è fantastico, no? Potrete esplorare a fondo alcuni eventi e una delle cose più interessanti secondo me è farlo sapendo già cosa è accaduto in Avengers: Endgame, perché riesci a capire cosa l'abbia portata a fare quella scelta. Penso che una parte interessante della narrativa del film sia il tornare indietro agli eventi tra Civil War e questo particolare arco narrativo. I nostri personaggi si conoscono da tanto tempo e questo rapporto gioca un ruolo piuttosto importante in ciò che viene dopo" ha spiegato Harbour.

Scarlett Johansson ha recentemente parlato del film, dichiarandosi sicura che presenterà al pubblico la nuova Vedova Nera. L'attrice, inoltre, vede un futuro a tinte sempre più femminili per il Marvel Cinematic Universe.