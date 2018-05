David Gordon Green scelto per la regia del reboot di Friday Night Lights

Friday Night Lights tornerà sul grande schermo grazie a Universal e sarà diretto da David Gordon Green, scelto come regista di questo nuovo adattamento del libro del giornalista Buzz Bissinger, Friday Night Lights: A Town, a Team, and a Dream. Nel 2004 l'opera divenne un film diretto da Peter Berg con Billy Bob Thornton.

In seguito al modesto successo finanziario della pellicola, con 61 milioni di dollari incassati al botteghino, Peter Berg e la NBC decisero di adattare il materiale per il piccolo schermo, con Kyle Chandler nel ruolo dell'allenatore Eric Taylor.

Lo show è proseguito per cinque stagioni, ottenendo nove nomination agli Emmy e due vittorie, compreso il premio a Kyle Chandler come miglior attore in una serie drammatica. Dopo la fine della serie nel 2011, è iniziata a circolare la voce di un nuovo film, nonostante Peter Berg nel 2013 avesse poi di fatto smorzato ogni entusiasmo, escludendo questa possibilità.

La trama che gira attorno a Friday Night Lights è quella di una piccola comunità nordamericana fittizia che descrive la middle class statunitense, con al centro il football americano.

Questa volta però il progetto è realtà. Tuttavia non sarà un sequel del film e nemmeno una continuazione della narrativa della serie. Universal opta adesso per un riavvio totale. Come riportato da Variety sarà David Gordon Green a dirigere il reboot del film, che sarà ambientato in una scuola diversa e si occuperà di personaggi completamente nuovi. Il film sarà pur sempre ispirato al racconto di Bissinger.

David Gordon Green è uno dei registi più versatili della sua generazione. All'attivo, tra le altre, ha pellicole come Undertow (2004), Strafumati (2008), che gli ha regalato successo anche in campo internazionale, Joe (2013) e il recente Stronger (2017) con Jake Gyllenhaal.