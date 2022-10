David Gordon sul finale di Halloween Ends: ' Volevo tornare nell'intimità del personaggio'

L'ultimo film della trilogia horror partita nel 2008, Halloween Ends, è uscito nelle sale proprio oggi, 13 Ottobre 2022. Il film, però, rappresenta solo uno degli ultimi finali dell'opera, dal momento in cui, stando alle parole del regista e della protagonista Jamie Lee Curtis, pare che Halloween Ends potrebbe non essere il finale

Halloween Ends è nelle sale italiane da oggi: insieme all'attesissimo film, possiamo goderci anche il suo finale. A tal proposito, si è espresso il regista David Gordon Green, che, in un'intervista per The Wrap (nonché fonte di questa notizia) ha affermato:

"Beh, non direi di aver pensato il finale nella sua struttura architettonica specifica, ma direi più ad ampio respiro. Volevo essere sicuro della fiducia della fanbase, attirare più persone possibile verso il primo film, poi creare caos nel secondo, mentre nel terzo volevo un'atmosfera più quieta, un'atmosfera propria di una storia d'amore". Il regista aggiunge anche che: "Questa è sempre stata, diciamo, l'intenzione del film: tornare nell'intimità del personaggio".

Interessante è anche l'esordio di Halloween Ends, che inizia continuando l'azione non conclusasi nel film precedente: "Cominciare il film così era l'unico modo per avere un personaggio sul quale fare affidamento durante il film".

Cosa ne pensate di Halloween Ends? Siete andati a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!