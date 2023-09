David Fincher, troppi applausi per The Killer! Il regista palesemente a disagio a Venezia

The Killer ha ricevuto 6 minuti di applausi al festival di Venezia. La nuova opera di Fincher ha esordito alla kermesse, ma il regista non è sembrato particolarmente a suo agio di fronte all’elogio del pubblico.

Al termine della proiezione, Fincher è apparso parecchio disorientato, vista l'espressione confusa sul suo volto. Il regista a quanto pare non sembra essere a conoscenza della tradizione delle standing ovation del festival. Successivamente il produttore della pellicola lo ha accompagnato giù per le scale dal suo posto in balconata per incontrare i fan, e il regista sembra aver pensato che lo stessero per scortare fuori dal teatro. Quando Fincher è stato riportato su, è apparso a disagio mentre stava in piedi di fronte alla folla che applaudiva, finché non è stato finalmente in grado di uscire.

The Killer è l'adattamento della serie di graphic novel omonima realizzata da Alexis Nolent con protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton. Gli attori non hanno potuto partecipare alla premiere a causa degli scioperi SAG-AFTRA in corso. Il film verrà distribuito in alcune sale il 27 Ottobre 2023, per poi essere rilasciato il 10 Novembre in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha pubblicato di recente il trailer di The Killer sui propri canali social.