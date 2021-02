David Fincher al Super Bowl: guarda lo spot per una birra del geniale regista

Nella notte del Super Bowl, conquistarsi uno degli ambitissimi spazi pubblicitari è di vitale importanza per molte aziende. La grandissima visibilità degli spot suggerisce spesso di incaricare del progetto registi di grosso calibro: in questo caso stiamo parlando di David Fincher, il cui ultimo film, Mank, è approdato nei mesi scorsi su Netflix.

Il regista di Gone girl ha diretto il nuovo spot della birra Anheuser-Busch che andrà in onda durante il Super Bowl, e che possiamo vedere anche all'interno della notizia. La clip, della durata di circa un minuto e mezzo, mostra una serie di situazioni legate alla vita quotidiana, quando tra amici, per esempio dopo una delusione o alla fine di una giornata pesante, ci si ritrova davanti a una birra. Lo slogan che compare alla fine recita: "Non si tratta mai soltanto di una birra. Si tratta di stare insieme."

David Fincher ha debuttato alla regia proprio con alcuni spot pubblicitari, per poi passare ai video musicali e al cinema. Con Mank ha interrotto un digiuno che nel lungometraggio durava da sei anni. Recentemente il regista ha raccontato in un'intervista le sue sensazioni sul presente e sul futuro del mondo del cinema.

"Credo che la tragedia del cinema oggi sia che sono passati appena cento anni e pensiamo di sapere esattamente cosa sia. Non lo sappiamo. Quello che abbiamo fatto finora è semplicemente l'esperienza di una storia, L'Eroe dai mille volti, raffinata e rifatta più e più volte."

