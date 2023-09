David Fincher ha rischiato di dirigere Blade: 'Abbiamo avuto una riunione di 2 ore'

Oltre ad aver raccontato il caos della creazione del DCEU durante il susseguirsi delle tantissime dirigenze Warner Bros, lo sceneggiatore David S Goyer ha svelato anche che il pluripremiato regista David Fincher ha rischiato di dirigere Blade.

Il celebre sceneggiatore, che nel corso della sua carriera ha lavorato, tra gli altri, anche ai copioni della saga di Blade, della trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e a quelli di Man of Steel e Batman v Superman di Zack Snyder, ha svelato che David Fincher è stato molto vicino a dirigere Blade, il primo film della saga cinematografica dedicata al vampiro Marvel Comics interpretato dal celebre attore Wesley Snipes. Parlando al podcast "Happy Sad Confused", Goyer ha svelato che David Fincher ha lavorato insieme a lui per dare vita al progetto.

"Ho sviluppato una bozza di Blade con Fincher prima che realizzasse 'Se7en'", ha detto Goyer. “Penso che all'epoca avesse appena finito ‘Alien 3’ e se non ricordo male stava già sviluppando ‘Se7en’, e nel frattempo lavorammo ad una bozza per il film di Blade. Ricordo che un giorno andai nell'ufficio dei nostri produttori...C'era questo gigantesco tavolo da conferenza. Fincher mostrò loro una cosa tipo 40 o 50 libri di fotografia e concept-art con tanti post-it infilati dappertutto al loro interno. Ha detto: 'Questo è il film'. Ha parlato per due ore consecutive spiegando l'estetica di questa scena, di quel personaggio e così via. Una presentazione visiva completa… non avevo mai visto una cosa del genere prima di allora, e non mi vergogno di dire che gran parte di quelle idee sono finite nelle mie successive revisioni della sceneggiatura."

Alla fine, Blade è stato diretto Stephen Norrington e David Fincher ha realizzato Se7en, considerato uno dei più grandi thriller polizieschi di tutti i tempi. La saga di Blade continuò con Blade 2 diretto da Guillermo Del Toro e Blade Trinity diretto dallo stesso David S Goyer, e prossimamente tornerà con il reboot Blade dei Marvel Studios, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali.