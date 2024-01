David Fincher rinnova con Netflix: il regista estende il contratto al 2027

Dopo il successo di The Killer, per il quale si è parlato anche di un possibile sequel, l'acclamato regista David Fincher ha ufficialmente esteso il suo contratto di esclusiva con la piattaforma di streaming on demand Netflix.

Nel periodo più recente della sua carriera Fincher ha stretto diversi accordi pluriennali con la piattaforma, l'ultimo dei quali avrebbe dovuto concludersi nel 2024, ma in queste ore il regista di Seven e Zodiac ha confermato a Premiere Magazine di aver rinnovato il suo contratto con Netflix fino al 2027, dunque per un periodo di altri tre anni.

Come saprete, David Fincher è stato uno dei primi grandi registi mondiali ad affiancarsi a Netflix, piattaforma con la quale collabora ormai da quasi dieci anni: per lo streamer, il regista ha creato le serie tv di successo House of Cards e Mindhunter, di cui ha personalmente diretto anche diversi episodi, e co-creato la serie tv animata Love, Death + Robots, senza dimenticare i suoi due ultimi lungometraggi, l'acclamato film Mank candidato all'Oscar e il già citato The Killer. "Netflix ha di gran lunga il miglior 'controllo qualità' di tutta Hollywood", diceva Fincher qualche tempo fa a proposito della sua collaborazione con la piattaforma, che ha permesso al suo cinema di reinventarsi senza dover rinunciare alle sue ben note ambizioni ed esigenze artistiche.

Per altre notizie di 'cine-mercato', vi segnaliamo che in queste ore il capo della divisione cinema di Netflix Scott Stuber si è ufficialmente dimesso dalla compagnia, mettendo fine ad un'era di grandi successi per la piattaforma anche in fatto di Oscar.