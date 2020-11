David Fincher contro ... Orson Welles?! 'Un giocoliere rovinato dalla propria arroganza'

Orson Welles è considerato come uno dei registi più importanti e influenti della storia del cinema americano, ma secondo David Fincher, che col suo nuovo film Mank ha raccontato le origini di Quarto Potere, il suo mito potrebbe essere stato esagerato.

Parlando con l'outlet francese Premiere, a David Fincher è stato chiesto un parere su Orson Welles, figura allo stesso tempo sia marginale che centrale in Mank, film che racconta in dettaglio le lotte dello sceneggiatore di Quarto Potere Herman J. Mankiewicz durante la realizzazione di quello che sarebbe diventato il primo lungometraggio del regista, nonché un successo da Oscar venerato ancora oggi.

E sebbene Fincher sia il primo ad applaudire Welles per il talento cristallino che aveva come cineasta, il regista di Mank crede che fosse "soprattutto uno showman e un giocoliere, con un immenso talento, ma anche immaturo. Penso che la tragedia di Orson Welles risieda nel mix tra talento monumentale e immaturità grezza", ha spiegato Fincher. "Certo, c'è del genio in Quarto Potere, chi potrebbe discutere questo? Ma quando Welles dice: 'Ci vuole solo un pomeriggio per imparare tutto quello che c'è da sapere sulla cinematografia', insomma ... Diciamo che questa è l'osservazione di qualcuno che è stato fortunato ad avere Gregg Toland intorno a lui per preparare il prossimo scatto ... Gregg Toland, dannazione, un folle genio!"

[Gregg Toland fu il direttore della fotografia di Quarto Potere, ndr]

Fincher ha continuato: “Senza voler mancare di rispetto a Welles perché so cosa e quanto gli devo, come so cosa devo ad Alfred Hitchcock, Ridley Scott, Steven Spielberg, George Lucas o Hal Ashby. Ma voglio dire che a venticinque anni non sai cosa non sai. Punto. Né Welles, né nessuno. Questo non toglie nulla a lui, e soprattutto al suo posto nel pantheon di coloro che hanno influenzato intere generazioni di registi. Ma affermare che Orson Welles sia venuto fuori dal nulla e che di punto in bianco sia stato capace di fare Quarto Potere ' e che il resto della sua filmografia sia stato rovinato dagli interventi di altre persone, non è un discorso serio, ed è un discorso che sottovaluta l'impatto disastroso della sua stessa arroganza delirante."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Mank: il film uscirà su Netflix dal 4 dicembre prossimo.