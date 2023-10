David Fincher non guarda Fight Club da 20 anni: 'E non voglio farlo'

Sia che siate o meno degli appassionati di cinema, almeno una volta nella vostra vita avrete sentito parlare di quale sia la prima regola del Fight Club. Ebbene se ne siete a conoscenza allora probabilmente avrete anche visto il film cult di David Fincher, un regista che negli anni si è saputo distinguere come un vero e proprio autore.

Ecco che però, durante una recente intervista a GQ per promuovere il suo nuovo progetto The Killer, Fincher ha dichiarato di avere da sempre la regola di non rivedere mai i suoi vecchi lavori.

Sicuramente non c'è da stupirsi quindi se il cineasta ha incluso nella lista anche Fight Club, la pellicola tra l'altro nel periodo della sua uscita non ottenne affatto i risultati sperati al botteghino, è stata solo in seguito riscoperta ed ha da ora la nomea di vera e propria visione di culto per ogni cinefilo che si rispetti.

Tuttavai, lo stesso Fincher non guarda il film da ben vent'anni ed ha anche spiegato il motivo: "No, non lo guardo perché è come rivedere le tue foto delle elementari, o qualcosa del genere". La motivazione è dunque implicita, basandoci sul resto dell'intervista possiamo dedurre che non la trovi una cosa divertente, perché come nella vita, anche il suo modo di fare cinema è cambiato.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Fight Club. Oltretutto, avete visto il trailer di The Killer?