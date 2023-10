David Fincher doveva dirigere Spider-Man, ma pensava che l'origin story fosse 'stupida'

Che roba verrebbe fuori da un cinecomic diretto da David Fincher? La domanda al momento resta purtroppo senza risposta, ma qualche anno fa siamo effettivamente andati parecchio vicini allo scoprire l'esito di una simile operazione: già, perché il regista di Seven era stato contattato per occuparsi della regia di Spider-Man!

Il film che sarebbe poi finito nelle mani di un grandissimo fan come Sam Raimi riuscì in effetti a catturare l'interesse del nostro David... Se non fosse per la sua origin story, che il regista di Fight Club e The Social Network definì stupida, facendo storcere il naso ad una produzione che non aveva intenzione di skippare la nascita dell'Uomo Ragno.

"E lo capivo. Loro erano tipo: 'Perché mai vorresti far fuori l'origin story?', e io: 'Perché è stupida?'. Quella origin story ha un sacco di significato per un sacco di gente, ma io la leggevo e pensavo: 'Un ragno blu e rosso? Ci sono un sacco di cose che potrei voler fare nella mia vita, ma questa non è tra quelle'" sono state le parole di Fincher.

Occasione persa o... Tutto sommato meglio che le cose siano andate così? Rinuncereste ai film di Sam Raimi per uno diretto da David Fincher? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di what if, intanto, ecco quanto avrebbe speso Sony per lo Spider-Man 4 di Raimi.