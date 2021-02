David Fincher, Ben Affleck al regista:'So perché ti ostini a fare tanti ciak!'

I film di David Fincher, tra le altre cose, sono noti per mostrare le capacità di un attore durante una scena particolarmente emotiva, ma ciò non significa che il regista riesca a cogliere il momento giusto con il primo ciak. Intervenuti al format di Variety, Directors on Directors, David Fincher e Ben Affleck hanno parlato di questo aspetto.

Ben Affleck ha proposto una riflessione al collega:"Una è un'idea molto specifica di come pensi che funzionerà al meglio e di come vorresti che fosse. E l'altro è quel profondo desiderio di scoprire qualcosa di accidentale, diverso e nuovo nel processo" ha spiegato Affleck.

Dopo aver lavorato con Fincher in Gone Girl - L'amore bugiardo, Affleck era curioso di sapere perché Fincher insista con così tanti ciak sul set, una tecnica che il regista di Argo ha confessato di amare.



"Preferirei fare riprese piuttosto che stare seduto nella mia roulotte, è stato meraviglioso. Ti alleggerisce anche come attore dall'idea che c'è un traguardo, c'è una fine. Lo otterremo e sarà realizzato" ha confessato Affleck.

David Fincher ha spiegato come inizialmente fosse riluttante a chiedere ai suoi attori di fare ulteriori riprese per alcune scene ma ha spiegato che valeva la pena approfondire quelle scene.

David Fincher ha lavorato al film Mank, con Gary Oldman nei panni di Joseph L. Mankiewicz, incentrato sulla lavorazione di Quarto Potere.

Ben Affleck ha lavorato con Fincher nel film Gone Girl e ha sviluppato un'ottima carriera da regista, dirigendo film come Argo e The Town.



