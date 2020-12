David Fincher accusato di sessismo per Mank: ecco perché!

Il nuovo film di David Fincher, Mank, mette in luce il dramma personale e professionale dello sceneggiatore di Quarto potere nella Golden Age di Hollywood. Tuttavia è stato sottolineato nelle ultime ore un aspetto che riguarda il casting del film. Fincher è stato accusato di sessismo per via di alcune decisioni proprio in quella fase.

Mank racconta la battaglia tra lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e il regista Orson Welles sulla paternità della lavorazione di Quarto potere.

Il film vede Gary Oldman, 62 anni, nei panni di Mankiewicz, che in realtà all'epoca aveva solo 43 anni. La scelta deriva in parte dal noto problema d'alcolismo di Mank, che lo faceva sembrare decenni più vecchio della sua reale età. Gli eccessi l'avrebbero portato alla morte prematura a soli 55 anni.



Come ha fatto notare la scrittrice Emily Nunn, la moglie di Mank, che nella vita reale aveva esattamente la stessa età del marito, è interpretata da Tuppence Middleton, 33 anni. I due erano sposati dal 1920, il che significa che se la moglie avesse davvero avuto 33 anni si sarebbe dovuta sposare a 13. Nunn ha fatto notare che sembra non esserci una sola donna sopra i 40 anni nel cast. Inoltre la produzione ha abbassato anche l'età dell'altro ruolo femminile di spicco, Marion Davies, star di Hollywood protagonista di una relazione con il magnate dell'editoria, William Randolph Hearst, colui che ispirò gran parte della trama di Quarto potere. Davies aveva esattamente la stessa età di Mank ma è interpretata dalla 35enne Amanda Seyfried mentre Hearst è interpretato da Charles Dance, 74 anni.

Una disparità piuttosto comune a Hollywood.



Per scoprire qualcosa in più sul film di Fincher, vi consigliamo la nostra recensione di Mank e la nostra guida alle star di Mank.