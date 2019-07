David F. Sandberg spiega la verità sull'easter egg dell'Ace Chemicals in Shazam!

Mentre i fan DC aspettano con trepidante attesa il 28 agosto prossimo, giorno d'uscita italiana della versione homevideo di Shazam, il regista e sceneggiatore del film, David F. Sandberg è tornato a parlare del cinecomic, spiegando anche la verità dietro all'Easter Egg dell'Ace Chemicals visto nell'adattamento.

E sapete qual è la verità? Che si è trattato di una purissima anche se fantastica coincidenza. L'edificio dell'Ace Chemicals che vediamo nel montaggio della sperimentazione dei poteri è infatti lo stesso comparso in Suicide Squad, ma si tratterebbe esclusivamente di un caso fortuito, trattandosi della centrale elettrice dismessa di Hearn, luogo dove sono stati girati in parte i due film a Toronto. Sandberg rivela che moltissimi film girano in quel gigantesco magazzino abbandonato quando hanno bisogno di una location che sembra apocalittica o danneggiata.



Dice Sandberg: "Anche Suicide Squad è stato girato qui: si può vedere proprio il momento in cui compare la Ace Chemicals sullo sfondo. Si può considerare un piccolo easter egg". Niente di ricercato ma che insomma divertiva il regista, che infatti ha deciso di inserire senza secondi fini di continuity o altro.



Shazam! uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo agosto. Quanti di voi lo acquisteranno? Fatecelo sapere nei commenti.