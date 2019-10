David F. Sandberg sostituisce Superman con Batman in una divertente foto di Shazam!

Con 364 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 (escluse spese di marketing), lo Shazam! di David F. Sandberg si può dire una scommessa vinta anche e soprattutto grazie all'ottimo endorsement ricevuto da pubblico e critica, tanto che si sono già spalancate le porte per un sequel attualmente in sviluppo.

Forse lo rivedremo prima del film di Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson o forse bisognerà attendere ancora un paio di anni per rivedere in sala il Billy Batson cinematografico, ma nel mentre dell'attesa e della lavorazione della bozza di sceneggiatura del sequel il regista David F. Sandberg è intervenuto via social per condividere una divertente immagine del film, esattamente il frame finale.



Rispondendo infatti a un fan che lo aveva taggato in un tweet dove aveva inserito il primo e l'ultimo frame di Annabelle: Creation (film sempre dello stesso Sandberg), il cineasta ha commentato: "Quasi! Il frame finale che preferisco tra quelli girati finora è decisamente quello di Shazam!". Sta parlando dell'arrivo di Superman a scuola con tanto di vassoio del pranzo, che però - divertendosi - Sandberg ha voluto sostituire nell'immagine che trovate in calce con Batman, quello della serie tv originale.



Shazam! è disponibile in home video.