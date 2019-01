David F. Sandberg si diverte con del nuovo merchandise di Shazam! Video

Mentre attendiamo curiosi l'arrivo del nuovo trailer ufficiale, che dovrebbe mostrarci anche il lato più action e "caciarone" di Shazam!, il regista David F. Sandberg (Lights Out) è tornato a condividere delle novità con i fan via Instagram, anche se questa volta riguardano il merchandise del film.

Nel video in calce alla notizia possiamo infatti dare un'occhiata ad alcuni nuovi giocattoli ufficiali arrivati a casa del regista, tra i quali spiccano due action figure pre-impostante per compiere alcuni gesti, come ad esempio sferrare un pugno. Sono esattamente quelle dedicate a Shazam! (Zachary Levi) e al Dottor Sivana (Mark Strong).



Questa è la sinossi diffusa dallo studio: "Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM!, questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrà imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana."

Shazam! vedrà nel cast anche Asher Angel, Djimon Hounsou, Adam Brody, Jack Dylan Grazer e Michelle Borth, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 aprile.