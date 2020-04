David F. Sandberg parla di Black Adam e del suo impatto su Shazam! 2

L'uscita di Black Adam è programmata per dicembre 2021, mentre Shazam! 2 dovrebbe arrivare ad aprile 2022, esattamente tra due anni... Ma quanto impatto sta avendo il primo sul secondo, a livello di sceneggiatura? Lo rivela David F. Sandberg.

In occasione dei Quarantine Watch Party organizzati da Comicbook, il regista di Shazam! e Shazam! 2 ha infatti dichiarato che il film con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson non sta influenzando affatto la stesura della sceneggiatura del secondo capitolo delle avventure di Billy Batson.

"Non ho parlato con il team di Black Adam. Voglio dire, immagino che la DC sia perfettamente al corrente di tutto ciò che accade in una pellicola e nell'altra, e magari hanno un piano più grande. Ma io non so cosa abbiano in mente. Sono semplicemente curioso di vederlo, sapete?" ha affermato.

Al momento, vista la gravità della situazione sanitaria, è probabile che vengano rimandate anche le riprese di Shazam! 2, che avrebbero dovuto avere inizio quest'anno (quando, di preciso, non è noto). Certo, non è ancora detto, ma è difficile che riesca a proseguire secondo la tabella di marcia.

Intanto, a proposito di Black Adam e altri superoi DC, The Rock ha smentito uno scontro Black Adam vs. Superman nell'immediato futuro, rimandando il confronto a un "forse un giorno...".