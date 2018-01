David F. Sandberg chiarisce riguardo Shazam, ci sarà Superman?

Mentre lasta facendo gli ultimi preparativi prima dell'inizio delle riprese, il regista della pellicola,, ha chiarito un piccolo particolare inerente ad uno dei personaggi che vedremo all'interno della pellicola dedicata al personaggio di Shazam!.

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, l'attore Ron Cephas Jones è entrata a far parte del cast del cinecomic della DC Comics nei panni del "Mago". Ovviamente in molti si sono domandati se il personaggio - chiamato anche Shazam nei fumetti - verrà chiamato proprio il Mago per evitare confusione nel pubblico oppure, fedele alla controparte cartacea, sarà proprio Shazam.

David F. Sandberg non ha tardato a rispondere dall'alto del suo Twitter e ha fatto sapere: "Il Mago è chiamato Shazam nel film, penso abbiano semplicemente evitato di creare confusione nelle notizie/articoli".

Intanto un nuovo rumor (tutt'altro che confermato) lanciato da Revenge of The Fans vorrebbe un possible cameo di Superman, interpretato da Henry Cavill, all'interno della pellicola. Non è chiaro come Superman incontrerà Shazam nel cinefumetto ma il sito afferma che la Warner Bros. Pictures vuole far sì che il pubblico si ricordi di questo personaggio e - probabilmente - della sua 'versione' più solare post-Justice League. Ricordiamo che il rumor non è confermato e vi terremo aggiornati a riguardo.