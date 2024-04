David di Donatello: dove vedere i film candidati in tv e in streaming

Dopo l'annuncio delle nomination ufficiali ai David di Donatello 2024, vi proponiamo una rapida guida per scoprire dove e come vedere in tv e in streaming tutti, o quasi, i film candidati.

Vi segnaliamo infatti che su Sky e sulla piattaforma NOW sono presenti ben 18 film candidati ai David di Donatello 2024, compresa la cinquina completa dei candidati a Miglior Film: il film che ha raccolto più candidature è la pluripremiata opera prima di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, già disponibile on demand e in streaming su NOW (e Netflix), che ha conquistato 19 nomination, tra cui quella per Miglior film, Miglior esordio alla regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attore protagonista a Valerio Mastandrea, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, Miglior attore non protagonista a Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Gli altri film candidati a Miglior film sono Io capitano di Matteo Garrone, che raccoglie 15 candidature, Rapito del maestro Marco Bellocchio con 11 candidature e Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti con 7 candidature, tutti già disponibili on demand e in streaming su NOW. Inoltre La Chimera di Alice Rohrwacher è in arrivo domenica 12 maggio, con le sue 13 candidature, mentre tutti gli altri 13 film candidati sono già disponibili o arriveranno a breve su Sky e in streaming su NOW. Inoltre, è già attiva una collezione con i candidati all’edizione 2024 dei David di Donatello.

Film già disponibili: "C'È ANCORA DOMANI", "IO CAPITANO", "RAPITO", "IL SOL DELL'AVVENIRE", "FELICITÀ", "STRANIZZA D'AMURI", "L'ULTIMA NOTTE DI AMORE", "LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA"

Film in arrivo: "LUBO" da mercoledì 10 aprile, "CENTO DOMENICHE" da lunedì 15 aprile, "OPPENHEIMER" da lunedì 29 aprile, "PALAZZINA LAF" da mercoledì 1 maggio, "LA CHIMERA" da domenica 12 maggio, "ADAGIO" da lunedì 13 maggio, "FOGLIE AL VENTO" da martedì 14 maggio

Disponibili su Sky Primafila anche: "L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI", "ANATOMIA DI UNA CADUTA", "KILLERS OF THE FLOWER MOON (quest'ultimo disponibile anche su Prime Video e in vod su Apple TV+)

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2024 andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1: la conduzione sarà a cura di Carlo Conti, accompagnato da Alessia Marcuzzi.

