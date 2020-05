David di Donatello, i momenti storici e le gaffe più famose del premio del cinema italiano

Finalmente, dopo il posticipo causato dalla pandemia, i David di Donatello 2020 andranno in onda stasera sotto la conduzione di Carlo Conti, per quella che sarà una cerimonia a dir poco storica per l'iconico premio del cinema italiano.

A causa delle regole di prevenzione contro il Coronavirus e le direttive sul distanziamento sociale, infatti, le cose si svolgeranno in maniera molto diversa rispetto al passato, ma chissà che il pubblico non possa comunque ritrovarsi di fronte ad uno di quei momenti che hanno fatto la storia del David.

Come quella volta in cui, nell'edizione 2010, Valerio Mastandrea vinse il David per il miglior attore protagonista in La Prima Cosa Bella di Paolo Virzì, e la prima cosa bella che fece fu chiamare sua nonna dal palco: "Nonna, volevo dirti che ho vinto il David di Donatello, è un premio importante!" gridò in diretta in quella che è senza dubbio una delle pagine più divertenti della cerimonia.

Altra tappa indimenticabile è quella del 2007, quando Angela Finocchiaro fu annunciata come vincitrice per Mio fratello è figlio unico nella categoria della miglior attrice non protagonista: ma dato che il premio in ex aequo andò anche ad Ambra Angiolini, la Finocchiaro non realizzò di dover salire anche lei sul palco per ritirarlo, e rimase seduta fra il pubblico.

Infine la divertente confessione di Pedro Almodovar, che quando nel lontano 1989 ricevette il premio per Donne sull’orlo di una crisi di nervi, svelò che sua madre non vedeva di buon occhio il suo lavoro: "Ho lavorato con una compagnia telefonica per dieci anni, e mia madre era orgogliosa. Lei pensa che il cinema non sia un lavoro serio, e un giorno mi ha detto che avrei fatto meglio a tornare al mio vecchio lavoro. Ma spero che quando vedrà questo premio possa cambiare idea!"

Qual è il vostro ricordo preferito legato ai David? Ditecelo nei commenti, e recuperate tutte le nomination ai David 2020 per arrivare preparati alla cerimonia di stasera.