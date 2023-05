David di Donatello, tutto su Matilde Gioli co-conduttrice dell'edizione 2023

Dopo il successo raccolto da Drusilla Foer per l'edizione 2022, la Rai decide di riproporre anche per questi nuovi David di Donatello la formula della co-conduttrice. A vestire i panni di padrona di casa insieme a Carlo Conti, sarà l'attrice milanese Matilde Gioli.

Diventata famosa al pubblico generalista per la sua interpretazione della dottoressa Giulia Giordano nella fiction Rai Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero, la Gioli ha un curriculum di tutto rispetto che l'ha vista esordire ne Il Capitale Umano di Paolo Virzì e partecipare a film come Ricchi di Fantasia di Francesco Miccichè. Negli ultimi anni si è fatta notare per aver partecipato a moltissime miniserie e film tv Rai diventando quasi una presenza fissa sugli schermi televisivi degli italiani.

La decisione di affidarsi ad una co-conduttrice anche quest'anno arriva dopo il consenso portato dalla partecipazione lo scorso anno di Drusilla Foer. Se l'edizione 2021 era stata caratterizzata da una cerimonia divisa in due sedi, gli studi Rai Fabrizio Frizzi e il Teatro dell'Opera di Roma, a causa del contenimento della pandemia da Covid-19, già nel 2022 sembrava di essere tornati un pò più alla normalità nonostante l'impiccio delle mascherine. L'edizione 2023 vedrà Isabella Rossellini conquistare il David di Donatello alla carriera, riconoscimento massimo del cinema italiano.

Nel frattempo Esterno Notte di Marco Bellocchio è in testa per candidature ai David di Donatello 2023 e superfavorito non solo per la bellezza dell'opera ma anche per l'impatto che è riuscito ad avere raccontando una storia complessa come quella del sequestro di Aldo Moro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!