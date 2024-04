David di Donatello 2024, quali sono i premi già assegnati? Il palmares

Quali sono i David di Donatello 2024 già assegnati? L'Accademia del cinema italiano ha comunicato in queste tre di aver assegnato, in anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione del prossimo 3 maggio, diverse statuette: scopriamo quali.

Come vi abbiamo già anticipato in questi giorni, tra i premi principali dei David di Donatello 2024 già assegnati ufficialmente ci il David dello Spettatore a C’è ancora domani di Paola Cortellesi, candidato a 19 premi competitivi, e il David per il miglior film internazionale, che a sorpresa non è andato a Oppenheimer di Christopher Nolan, stra-vincitore degli Oscar 2024, ma ad Anatomia di una caduta di Justin Triet, premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale e Palma d'oro a Cannes 2023.

Inoltre, l'Accademia ha anche annunciato che il premio per il miglior cortometraggio andrà a The Meatseller di Margherita Giusti mentre il Premio David alla Carriera a Milena Vukotic: nel corso della sua carriera, che ha attraversato sessant’anni di storia del cinema, del teatro e della televisione in Italia, l'attrice è stata protagonista di interpretazioni ricche di poesia e intelligenza che hanno affascinato molti grandi autori, da Federico Fellini (Giulietta degli spiriti) a Mario Monicelli (i primi due episodi della trilogia “Amici miei”), da Luis Buñuel (Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà, Quell’oscuro oggetto del desiderio) a Ettore Scola (L’arcidiavolo, La terrazza), passando anche per Carlo Lizzani (La casa del tappeto giallo, Cattiva), Dino Risi (Il giovedì, I seduttori della domenica), Alberto Lattuada (Venga a prendere il caffè… da noi) e Carlo Verdone (Bianco, rosso e Verdone) fino a Ferzan Özpetek (Saturno contro, Un giorno perfetto).

La 69esima edizione dei David di Donatello sarà in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai 1 dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

