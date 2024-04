David di Donatello 2024, C'è ancora domani si porta avanti: il film ha già vinto un premio

Oltre all'annuncio del vincitore del David 2024 per il miglior film internazionale, che a sorpresa non è andato a Oppenheimer di Christopher Nolan, segnaliamo che C'è ancora domani di Paola Cortellesi ha già vinto la sua prima statuetta, il David dello Spettatore.

Il riconoscimento premia il film con il maggior numero di spettatori, calcolati fra il 1° gennaio 2023 e il 29 febbraio 2024: sulla base dei dati forniti da Cinetel, C’è ancora domani ha totalizzato, nel suddetto periodo, 5.354.653 spettatori, un risultato che ha permesso al film di Paola Cortellesi di entrare nella top10 dei maggior incassi nella storia del box office italiano, piazzandosi al nono posto con oltre 36 milioni di euro. Un premio scontato, dunque, ma per un risultato incredibile che merita di essere celebrato il più possibile.

Il David dello Spettatore – che manifesta il ringraziamento al pubblico e l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano ai film e agli autori che hanno contribuito al successo industriale dell'intera filiera cinematografica – sarà consegnato venerdì 3 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1 dagli studi di Cinecittà: l'evento sarà trasmesso per la prima volta in 4K sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Tra i premi già annunciati della 69ª edizione dei Premi David di Donatello ricordiamo anche il Premio David alla Carriera a Milena Vukotic e il Miglior Cortometraggio è The Meatseller di Margherita Giusti.

