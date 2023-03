David di Donatello 2023, Esterno Notte in testa: tutte le nomination ufficiali

In questi minuti sono state rese note le candidature ai Premi David di Donatello 2023 dei film usciti al cinema in Italia nel periodo compreso tra l'1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022, comunicate alla stampa da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia.

Vero e forse unico front runner della serata si preannuncia Esterno notte di Marco Bellocchio, che nonostante le sue origini da mini-serie televisiva domina le nomination con un totale di 18 candidature, seguito poi da La stranezza e Le otto montagne (a pari merito con 14), Il signore delle formiche (11) e Nostalgia (9). Tra i grandi esclusi Siccità con appena 4 nomination, mentre ha scatenato l'ilarità dei social la stramba doppia nomination di Ficarra e Picone, candidati come 'miglior attore' ma per un unico slot - come fossero appunto un solo attore.

Per scoprire tutti i candidati all'edizione 2023 dei premi David di Donatello, il maggior riconoscimento dell'industria cinematografica italiana assegnato dalla giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo. Ricordiamo che la cerimonia di premiazione della 68esima edizione dei David di Donatello si terrà mercoledì 10 maggio e verrà trasmessa in prima serata su Rai 1. Alla conduzione Carlo Conti, che sarà affiancato da Matilde Gioli.

Per altri contenuti recuperate il trailer di Esterno Notte.