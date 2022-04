David di Donatello 2022, le nomination: in prima fila È stata la mano di Dio e Freaks Out

Sono state annunciate le candidature ufficiali dell'edizione 2022 dei Premi David di Donatello, uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito cinematografico a livello nazionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 3 maggio in diretta su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer negli studi di Cinecittà.

Dopo l'edizione 2021 dei Premi David, condizionata dalla pandemia, in conferenza stampa Carlo Conti ha sottolineato che i David di Donatello 'devono rimanere una festa del cinema e stimolare gli spettatori a tornare nelle sale. Ho fatto ben 7 edizioni, torneremo a curare il glamour e la magnificenza della cerimonia, cosa che negli ultimi anni non è stato possibile'.



Drusilla Foer ha dichiarato:"Sono felicissima perché amo molto il cinema. [...] Meritiamo di tornare in sala, sarà una grande forma di civiltà". La scorsa edizione fu segnata dal ritiro di Gabriele Muccino, in aperta polemica con l'Accademia.



Ecco tutte le candidature:

Miglior film

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui Rido io

Miglior regia



Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior regista esordiente



Gianluca Jodice, il cattivo poeta

Maura Delpero, Maternal

Laura Samani, Piccolo corpo

Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis Re granchio

Francesco Costabile, Una femmina

Migliore sceneggiatura originale

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Migliore sceneggiatura non originale

Diabolik

L'arminuta

La scuola cattolica

La terra dei figli

Tre piani

Una femmina

Miglior produttore

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior attrice protagonista

Aurora Giovinazzo, Freaks Out

Miriam Leone, Diabolik

Maria Nazionale, Qui rido io

Rosa Palasciano, Giulia

Swamy Rotolo, A Chiara

Miglior attrice non protagonista

Susy Del Giudice, I fratelli De Filippo

Cristiana dell'Anna, Qui rido io

Luisa Ranieri, È stata la mano di Dio

Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Vanessa Scalera, L'arminuta

Miglior attore protagonista

Elio Germano, America Latina

Sivio Orlando, Ariaferma

Franz Rogowski, Freaks Out

Filippo Scotti, È stata la mano di Dio

Toni Servillo, Qui rido io

Miglior attore non protagonista

Pietro Castellitto, Freaks Out

Fabrizio Ferracane, Ariaferma

Valerio Mastandrea, Diabolik

Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Toni Servillo, È stata la mano di dio

Miglior fotografia

America Latina

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior compositore

A Chiara

America Latina

Ariaferma

Diabolik

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Miglior canzone originale

La profondità degli abissi, Diabolik

Faccio 'a polka, I fratelli De Filippo

Just You, L'arminuta

Nei tuoi occhi, Marylin ha gli occhi neri

Piccolo corpo, Piccolo corpo

Miglior scenografia

Ariaferma

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Migliore costumi



Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Qui rido io

Miglior trucco

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Qui rido io

Migliori acconciature

7 donne e un mistero

A Chiara

Diabolik

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Miglior montaggio

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Qui rido io

Miglior suono

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Migliori effetti digitali

A Classic Horror Story

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

La terra dei figli

Miglior documentario



Atlantide

Ennio

Futura

Marx può aspettare

Onde radicali

Miglior film straniero

Belfast

Don't Look Up

Dune

Drive my car

Il potere del cane

Miglior cortometraggio

Diorama

L’ultimo spegne la luce

Maestrale

Notte romana

Pilgrims

David Giovani