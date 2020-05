David di Donatello 2020, stasera la speciale premiazione: come seguire la storica diretta

Dopo il rinvio della cerimonia a causa della pandemia di Coronavirus, i David di Donatello 2020 saranno finalmente assegnati nel corso di una serata a dir poco inedita per il premio, per non dire storica.

Tra norme di sicurezza ferree e il distanziamento sociale imposto dai decreti governativi, la cerimonia di stasera andrà in onda su Rai Uno dalle 21.25 con la conduzione affidata a Carlo Conti. Inoltre, in simultanea, sarà anche possibile seguire l'evento tramite tre diversi canali: una seconda diretta su Rai Movie, una live-Instagram commentata da Paola Jacobbi e Alberto Farina e perfino in streaming con Rai Play.

Ricordiamo che Parasite è già stato eletto miglior film straniero, mentre Il Primo Natale ha vinto il premio del pubblico. La cerimonia vede in testa Il Traditore di Marco Bellocchio, dramma con protagonista Pierfrancesco Favino presentato a Cannes 2019 e davanti a tutti con ben 18 candidature; subito dietro gli inseguitori più accanati, Il Primo Re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone, entrambi a quindici nomination.

Tra i nominati per il Miglior Film troviamo, oltre ai tre film già citati, anche La paranza dei bambini e Martin Eden: per arrivare preparati all'appuntamento, scoprite anche tutte le nomination dei David 2020.