David di Donatello 2020, da Il Traditore a Pinocchio ecco tutti i premiati

In una cornice surreale a causa della quarantena imposta dalla pandemia è andata in scena la sessantacinquesima edizione dei David di Donatello, la più importante rassegna annuale dedicata al cinema italiano. Carlo Conti ha condotto la serata senza ospiti, con i candidati collegati in video conferenza e premiati in modo "virtuale".

La serata, inizialmente prevista per il 3 aprile, ha visto anche Franca Valeri premiata con un David speciale e il coreano Parasite ricevere il David come miglior film straniero. Il premio per il miglior film è andato a Il Traditore di Marco Bellocchio (premiato anche per la regia), che ha ottenuto, tra gli altri riconoscimenti, anche quello a Pierfrancesco Favino come miglior attore protagonista. Riportiamo di seguito l'elenco di tutti gli altri i vincitori.

Miglior direttore della fotografia: Daniele Ciprì (Il Primo Re)

Miglior sceneggiatura originale: Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo, Francesco La Licata (Il Traditore)

David dello spettatore: Il Primo Natale (Ficarrra e Picone)

Miglior Scenografo: Dimitri Capuani (Pinocchio, leggi qui la nostra recensione)

Miglior Truccatore: Dalia Cooli e Mark Coulier (Pinocchio)

Miglior attore non protagonista: Luigi Lo Cascio (Il Traditore)

Miglior Musicista: L’orchestra di Piazza Vittorio (Il flauto magico di Piazza Vittorio)

Miglior sceneggiatura non originale: Maurizio Braucci e Pietro Marcello (Martin Eden)

Miglior Costumista: Massimo Cantini Parrini (Pinocchio)

Miglior acconciatore: Francesco Pegoretti (Pinocchio)

Miglior attore protagonista: Pierfrancesco Favino (Il Traditore)

Miglior attrice protagonista: Jasmine Trinca (La Dea Fortuna)

Miglior Canzone originale: Che vita meravigliosa (di Diodato, per La Dea fortuna)

Miglior Documentario: Selfie (Agostino Ferrente)

Miglior regia: Marco Bellocchio (Il Traditore)

Miglior produttore: Il primo re

Miglior montaggio: Il Traditore

Miglior regista esordiente: Phaim Bhuiyan (Bangla)

David Giovani: Mio fratello rincorre i dinosauri

Miglior cortometraggio: Inverno

Effetti visivi: Pinocchio

Suono: Il primo re