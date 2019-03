David di Donatello 2019: Dogman miglior film - Tutti i vincitori

Ecco a voi i vincitori in tutte le categorie dei David di Donatello 2019. La serata si è svolta questa sera, 27 marzo 2019 ed è andata in onda su Rai1, condotta dal presentatore Carlo Conti.

"Grazie a tutti voi, l'abbiamo fatto insieme questo film" ha detto Matteo Garrone quando ha ricevuto la statuetta per Dogman, che ha vinto il premio più importante, quello per il Miglior Film. La vittoria per il Miglior Film Straniero è andata ad Alfonso Cuarón con Roma; il regista ha ringraziato il cinema italiano dicendo che per lui è stato importante negli anni della formazione. Tra le particolarità della serata c'è stata la consegna di alcuni premi onorari, attribuiti a Tim Burton, a Dario Argento, a Uma Thurman e a Francesca Lo Schiavo. I film con il maggior numero di candidature di questi David di Donatello 2019 sono stati nell'ordine Dogman, di Matteo Garrone, con quindici nomination, Capri Revolution con tredici, Chiamami Col Tuo Nome e Loro con dodici nomination.

MIGLIOR FILM

Dogman di Matteo Garrone

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino

Euforia di Valeria Golino

Lazzaro felice di Alice Rohrwacher

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini



MIGLIOR FILM STRANIERO



Roma Alfonso Cuarón (Netflix)

Bohemian Rhapsody Bryan Singer (20th Century Fox)

Cold War Pawel Pawlikowski (Lucky Red)

Il filo nascosto Paul Thomas Anderson (Universal Pictures International Italy)

Tre manifesti a Ebbing, Missouri Martin McDonagh (20th Century Fox)

MIGLIOR REGISTA

Matteo Garrone Dogman

Valeria Golino Euforia

Alice Rohrwacher Lazzaro felice

Mario Martone Capri- Revolution

Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome

MIGLIOR ATTORE

Alessandro Borghi Sulla mia pelle

Marcello Fonte Dogman

Riccardo Scamarcio Euforia

Luca Marinelli Fabrizio De André – Principe libero

Toni Servillo Loro

MIGLIOR ATTRICE

Elena Sofia Ricci Loro

Marianna Fontana Capri – Revolution

Pina Turco Il vizio della speranza

Alba Rohrwacher – Troppa grazia

Anna Foglietta Un giorno all’improvviso

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Edoardo Pesce Dogman

Massimo Ghini A casa tutti bene

Valerio Mastandrea – Euforia

Ennio Fantastichini – Fabrizio De André – Principe libero

Fabrizio Bentivoglio Loro

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Marina Confalone Il vizio della Speranza

Donatello Finocchiaro Capri – Revolution

Nicoletta Braschi Lazzaro Felice

Kasia Smutniak Loro

Jasmine Trinca Sulla mia pelle

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Alessio Cremonini Sulla mia pelle

Luca Facchini Fabrizio De André – Principe libero

Simone Spada Hotel Gagarin

Fabio e Damiano D’Innocenzo La terra dell’abbastanza

Valerio Mastandrea Ride

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Dogman – Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti

La terra dell’abbastanza – Fabio e Damiano D’Innocenzo

Lazzaro felice – Alice Rohrwacher

Euforia – Francesca Marciano, Valia Santella, Valeria Golino

Sulla mia pelle – Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Chiamami col tuo nome – James Ivory, Luca Guadagnino, Walter Fasano

Sono tornato – Nicola Guaglianone, Luca Miniero

Ella & John (The Leisure Seeker) – Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo, Paolo Virzì

Il testimone invisibile – Stefano Mordini, Massimiliano Catoni

La profezia dell’armadillo – Oscar Glioti, Valerio Mastandrea, Johnny Palomba, Zerocalcare



MIGLIOR FOTOGRAFIA



Nicolaj Brüel Dogman

Michele D’Attanasio Capri-Revolution

Sayombhu Mukdeeprom Chiamami col tuo nome

Paolo Carnera La terra dell’abbastanza

Hélène Louvart Lazzaro felice



MIGLIOR COMPOSITORE



Sascha Ring, Philipp Thimm Capri-Revolution

Nicola Piovani A casa tutti bene

Michele Braga Dogman

Nicola Tescari Euforia

Lele Marchitelli Loro

Mokadelic Sulla mia pelle



SCENOGRAFIA



Dimitri Capuani Dogman

Giancarlo Muselli Capri-Revolution

Samuel Deshors Chiamami col tuo nome

Emita Frigato Lazzaro felice

Stefania Cella Loro



