David Dastmalchian: 'senza aiuto non avrei superato la depressione e la dipendenza'

David Dastmalchian è ormai un volto riconoscibilissimo di Hollywood, grazie soprattutto ai tanti ruoli che è riuscito a ottenere sia nei film della Marvel che in quelli DC, interpretando in entrambi i casi più di un personaggio, diventando per alcuni fan, il vero collante all’interno dei due multiversi.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania David Dastmalchian è tornato ad aiutare Ant-Man diventando la voce di Veb dopo aver interpretato, nei primi due film, l’hacker Kurt, amico di Scott Lang.

Per la seconda volta, dunque, Dastmalchian è entrato in un universo dei fumetti interpretando più di un ruolo dopo essere stato sia uno dei seguaci del Joker de Il Cavaliere Oscuro che il Polka-Dot Man in The Suicide Squad, ruolo per cui l’attore è estremamamente grato al regista. Tutto questo senza considerare le apparizioni nelle serie tv The Flash e Gotham e dopo aver prestato la voce a Calendar Man in Batman: The Long Halloween.



Alcuni fan, notando la cosa, si sono divertiti nel mettere insieme i vari personaggi di Dastmalchian arrivando a definirlo come la vera minaccia che incombe in una grande ipotetica saga del multiverso. In una recente intervista lo stesso attore ha parlato della cosa scherzandoci su: “C’è questa teoria, secondo la quale ci sarebbe questo multiverso. Forse dovrei fare un film sulla cosa. Girarlo col mio IPhone senza curarmi del fatto di avere un pubblico. Di sicuro, comunque, i miei figli lo vedrebbero”.



Dastmalchian ha quindi continuato spiegando quanto si senta fortunato sia ad aver avuto quei ruoli sia nell’essere riuscito a combattere contro la depressione e la dipendenza: “Non prendo mai alla leggera il fatto di essere stato così fortunato dopo le mie battaglie con le mie malattie mentali e con la dipendenza. Voglio solo che tutti quelli che si sentono soli e stanno lottando sappiano che c’è sempre un aiuto. È a una telefonata di distanza o a un click. Non abbiate mai paura di chiedere aiuto. È la cosa più spaventosa e complicata da fare, ma se non lo avessi fatto, oggi non sarei qui ad affrontare queste sfide e a parlarvi di questo magnifico lavoro”.



