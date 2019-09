David Dastmalchian elogia James Gunn e parla del reintegro del regista nel MCU

Insieme a James Gunn, Sean Gunn e Michael Rooker, si può dire che David Dastmalchian sia una delle star di Hollywood che attualmente hanno all'attivo una doppia collaborazione continuativa sia con i Marvel Studios che con la DC Films, dato che l'attore è tra i protagonisti di Ant-Man e anche del prossimo The Suicide Squad.

Nel nuovo cinecomic attualmente in produzione scritto e diretto proprio da James Gunn, Dastmalchian vestirà i panni dell'eccentrico e curioso Polka-Dot Man, e intervistato recentemente da Comicbook proprio sul suo lavoro nel mondo del cinema supereroistico e fumettistico, l'interprete ha anche avuto modo di parlare di James Gunn, del suo licenziamento nel 2018 dal MCU e del suo successivo reintegro, definendolo "un riallineamento universale".



Ha detto l'interprete: "Il fatto che James Gunn stia realizzando The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3 riempie di gioia la mia piccola anima nerd. Quando ho letto del suo licenziamento ho avvertito qualcosa che sembrava... folle, fuori posto, come alcuni momenti che viviamo oggigiorno. Quando è stato reintegrato ho sentito come se l'universo si fosse riallineato leggermente da solo. Penso che la maggior parte di noi sia davvero grata che quello splendido uomo stia dirigendo due film tanto attesi".



Poi lo ha elogiato liberamente: "C'è questo essere umano, nell'Universo, che si chiama James ed è un maestro indiscusso di una forma di narrazione che non solo intrattiene il pubblico ma lo trasporta letteralmente all'interno della storia, dell'anima dei personaggi e delle loro emozioni".



The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021, mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 probabilmente nel corso del 2022.