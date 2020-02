Anche David Dastmalchian ha concluso le riprese di The Suicide Squad

Dopo aver annunciato neanche una settimana fa la fine delle riprese di The Suicide Squad per John Cena, Daniela Melchior, Joel Kinnaman, Steve Agee e Joaquin Cosio, lo sceneggiatore e regista del cinecomic DC Films, James Gunn, è tornato via Instagram a salutare un'altra star uscente dell'attesissimo progetto.

Stiamo parlando di David Dastmalchian, caratterista che è stato per altro tra i primi interpreti scelti da Gunn per partecipare a The Suicide Squad. La star interpreta nel film di Gunn l'eccentrico Polka-Dot Man, che guardando anche le immagini del set sarà ricreato in parte in CGI, soprattutto a causa del look molto complesso e dei suoi strani poteri.



Per ringraziare Dastmalchian del suo lavoro e della sua generosità, l'autore ha condiviso una foto che lo ritrae in compagnia dell'interprete e di uno sketch da lui regalatogli, dove scrive in didascalia: "Ed si concludono anche i lavori di David Dastmalchian, che mi ha regalato questo fantastico art di Lukas Ketner come regala di fine produzione. Grazie David, è stato meraviglioso lavorare con te sotto tutti i punti di vista. Non vedo l'ora che le persone possano vedere cosa abbiamo preparato per loro".

The Suicide Squad vede nel cast - tra gli altri - anche Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Idris Elba e Nathan Fillion, per un'uscita prevista nelle sale americane il 6 agosto 2021. Per ulteriori aggiornamenti vi lasciamo alle prime immagini dal set di Polka-Dot Man e il Vigilante.