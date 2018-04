David Cronenberg verrà premiato con il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia

Un comunicato ufficiale del direttore artistico del Festival di Venezia, Alberto Barbera, loda il lavoro del settantacinquenne David Cronenberg, che sarà insignito del premio alla kermesse, che avrà luogo dal 29 agosto all'8 settembre prossimi.

Il Canadese David Cronenberg, è conosciuto per diversi film quali Videodrome, Dead Ringers, A History of Violence, Cosmopolis, Maps to the Stars, e A Dangerous Mind. Barbera ha sottolineato nel comunicato quanto segue, sul lavoro del regista: ”la violenza, la trasgressione sessuale, la confusione di reale e virtuale e il ruolo deformante dell'immagine della società contemporanea sono alcuni dei temi ricorrenti nei film del regista che contribuiscono a fare di lui uno dei cineasti più amati e stimati di sempre, un instancabile innovatore di forme e linguaggi."

Cronenberg, dal canto suo, ha dichiarato: "Ho sempre amato il Leone d'Oro di Venezia. Un leone che vola su ali dorate - questa è l'essenza dell'arte, non è vero? L'essenza del cinema. Sarà insopportabilmente eccitante ricevere un leone d'oro tutto mio."

Tra i numerosi premi vinti dal regista canadese ricordiamo il Premio speciale della giuria di Cannes nel 1996 per "Crash", l'Orso d'argento di Berlino nel 1999 per "eXistenZ", ha ricevuto sette nomination ai Golden Globes, ha presieduto la giuria del Festival di Cannes e, nel 2006, sempre Cannes gli ha conferito il premio alla carriera, la Carrosse d'Or, cioè.

potremo pertanto gustarci la premiazione a fine agosto/inizio settembre.