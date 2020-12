David Cronenberg sta per tornare: il regista è a lavoro di due nuovi film e una serie tv!

Nel corso di una recente intervista con Variety, David Cronenberg ha rivelato di essere a lavoro non solo su due nuovi film, ma anche su una serie televisiva.

Il problema è che, prima di iniziare i lavori, avrà bisogno di finanziamenti: avete da parte un po' di soldi? Cronenberg non dirige un film dal 2014, anno di uscita di Maps to the Stars, e in precedenza nell'ultimo decennio aveva lavorato solo a A Dangerous Method (2011) e Cosmopolis (2012). Stando a quanto dichiarato durante l'intervista, però, Cronenberg sta "cercando di finanziare tre progetti che ho scritto, due lungometraggi e una serie".

Che sia questo il motivo per cui ha improvvisamente deciso di recitare in Star Trek: Discovery, per raccogliere denaro per i suoi potenziali film? Una battuta, chiaramente, ma ecco cosa ha detto Cronenberg sul suo possibile ritorno alla regia: "Se dovessi dirigere di nuovo, di certo non sarebbe per dirigere un episodio di una serie televisiva". La frase è piuttosto ambigua, soprattutto considerato che tra i progetti in cerca di finanziamenti come detto è stata menzionata anche una serie tv: che Cronenberg abbia in mente di realizzare una mini-serie tv da dirigere personalmente, come hanno fatto in tempi recenti altri autori acclamati come David Lynch o Alex Garland? Staremo a vedere.

