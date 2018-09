David Cronenberg ricorda il suo 'no' alla regia di Star Wars - Il Ritorno dello Jedi

Il regista David Cronenberg disse di 'no' alla regia di Star Wars - Il Ritorno dello Jedi uscito nel 1983 e poi affidato a Richard Marquand.

L'aneddoto è stato raccontato dallo stesso David Cronenberg nel corso di una recente intervista: "Mi ricordo di aver ricevuto una telefonata. Qualcuno mi disse... penso fossero della Lucasfilm... mi chiesero se fossi interessato alla regia del film. Credo all'epoca si chiamasse La Vendetta dei Jedi, finché qualcuno non gli ha fatto notare che era contro la fisolofia dello Jedi vendicarsi. Comunque sia, mi chiesero se fossi interessato e se volevo incontrarli per discuterne, ma gli risposi - con l'arroganza della giovinezza - che non giravo materiale partorito da altre persone. Ci fu un sonoro silenzio e poi click, riattaccarono. Ecco quanto mi sono avvicinato a quel progetto".

Insomma, non avrà diretto un film di Star Wars ma Cronenberg non si è pentito della scelta: "E' come dirigere un episodio di una serie tv ormai ben consolidata. Il casting dei personaggi principali è già fatto - cosi come il look, il tono, le aspettative del pubblico. Non sei coinvolto nella creazione. Sei più una sorta di poliziotto del traffico che un regista creativo. Per questo non mi ha mai interessato. Certo, ci sono i soldi che ti propongono, il grosso budget, l'eccitazione delle persone intorno ad un film che stai girando... ma parlando a livello creativo, mi avrebbe frustato profondamente.".