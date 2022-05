David Cronenberg parla di Netflix: 'Credo che siano molto conservatori'

David Cronenberg sta per tornare in sala con Crimes of the Future, ma il regista ha raccontato a Variety che se fosse stato per lui sarebbe tornato molto prima.

Cronenberg aveva infatti cercato finanziamenti per il suo progetto già da tempo, e adesso racconta come è stato il suo rapporto con gli streamer mentre era alla ricerca. "Sono abbastanza sicuro che abbiamo parlato con Amazon e Netflix per questo, e non era un progetto che volevano realizzare", ha detto Cronenberg nel corso di un'intervista. "E credo che mi sono sentito davvero molto interessato all'intero fenomeno dello streaming di Netflix, decisamente. Ma secondo me sono ancora molto conservatori. Voglio dire, penso che siano ancora come uno studio di Hollywood. Ho pensato che forse sarebbero stati diversi".

Il regista ha però lodato Netflix per il merito di aver distribuito narrazioni diverse e spesso all'avanguardia da tutto il mondo. Tuttavia Cronenberg ha voluto mettere in chiaro da dove viene tutta questa qualità. "La differenza è che Netflix può mostrare serie in streaming molto interessanti dalla Corea, dalla Finlandia, e dicono che è un originale Netflix, ma in realtà non lo è, è qualcosa che hanno acquisito. Ma credo che quando si tratta della loro produzione effettiva, che realizzano da soli, sono molto conservatori. Credo che pensino in termini tradizionali, questa è comunque la mia esperienza con loro".



Intanto il suo Crimes of the Future si appresta ad essere presentato a Cannes.