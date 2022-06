David Cronenberg, il padre del body horror spiazza tutti: 'Non esiste il body horror'

Dopo aver parlato di un possibile nuovo film con Robert Pattinson e Kristen Stewart protagonisti, lui che ha lavorato con entrambi in tre progetti distinti, in una nuova intervista promozionale il padre del body horror David Cronenberg ha dichiarato che il body horror non esiste.

Considerato da sempre un pioniere di questo filone del cinema horror, che ha continuato ad esplorare per tutta la sua carriera anche in quei film apparentemente legati ad altri generi, il regista ha detto a Entertainment Weekly che, sebbene i fan e i critici amino classificarlo ed etichettarlo, per lui il termine è totalmente irrilevante.

“Non esiste il circuito del body horror. E' una cosa che va accettata Per i critici e i fan magari esiste, ma creativamente per me no. Non è assolutamente così. Non suddivido i miei film in base al genere, ogni film che faccio lo affronto allo stesso identico modo, non cambia nulla. Per me la differenziazione di genere è più una questione di marketing o di critica, ma a livello personale e creativo non aggiunge né toglie niente al mio lavoro. Sostanzialmente, è una cosa che ignoro. Per me, Crimes of the Future non è diverso da A Dangerous Method o Cosmopolis".

Ricordiamo con rammarico che Crimes of the Future non ha ancora una data d'uscita per il mercato italiano, nonostante la calorosa accoglienza riservatagli al Festival di Cannes. Nel frattempo, Cronenberg ha già annunciato il nuovo film The Shrouds, che lo riunirà a Vincent Cassel.