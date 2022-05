David Cronenberg non si ferma più: dirigerà Vincent Cassel nel macabro The Shrouds

David Cronenberg tornerà a Cannes quest'anno con Crimes of the Future, pellicola in cui tornerà al body-horror e ad alcuni temi cari al suo cinema come non accadeva da tempo, ma non passerà troppo tempo prima di un suo ennesimo ritorno alla regia. Il regista canadese, infatti, dirigerà Vincent Cassel nel suo nuovo progetto intitolato The Shrouds.

Come riportato da Variety, David Cronenberg farà di nuovo coppia con Vincent Cassel (che aveva già diretto in La promessa dell'assassino e A Dangerous Method) per un nuovo thriller dai contorni macabri e fantascientifici intitolato The Shrouds. Scopriamo i dettagli della pellicola per come li riporta la nota testata cinematografica.

Sceneggiato da David Cronenberg, il film vedrà Vincent Cassel nei panni di Karsh, un "uomo d'affari innovativo e vedovo in lutto, che costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all'interno di un sudario funebre". La descrizione continua: "L'attività rivoluzionaria di Karsh è sul punto di sfondare nel mainstream internazionale quando diverse tombe del suo cimitero vengono vandalizzate e quasi distrutte, compresa quella di sua moglie. Mentre lotta per scoprire un chiaro movente per l'attacco, il mistero di chi ha compiuto questo scempio, e il suo perché, spingerà Karsh a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria della sua defunta moglie, oltre a spingerlo a nuovi inizi".

I diritti internazionali di questo nuovo film saranno messi in vendita al prossimo Festival di Cannes, dove Cronenberg sarà appunto presente col suo ultimo Crimes of the Future; le riprese di The Shrouds dovrebbero iniziare nel mese di marzo 2023 per un'uscita probabile nel corso del 2024.

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, Cronenberg ha affermato di essere convinto che il pubblico di Cannes lascerà la sala alla vista di Crimes of the Future. In attesa dell'anteprima, vi rimandiamo all'ultimo trailer di Crimes of the Future.