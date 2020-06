David Cronenberg, lutto per il regista: è morta la sorella Denise

Un grave lutto ha colpito David Cronenberg. La sorella, Denise Cronenberg, costumista e collaboratrice del regista canadese, scomparsa all'età di 81 anni al Brant Hospital di Burlington, Ontario. Cronenberg ha lavorato in svariate produzioni di successo, occupandosi di look sul set di star come Keira Knightley, Viggo Mortensen e Julianne Moore.

"Mettevamo in scena spettacoli teatrali nella nostra casa per il vicinato e sono sempre stati promossi da Denise; è sempre stata una performer, e certamente in seguito l'ha aiutata nel suo lavoro in termini di comprensione degli attori e delle performance" ha dichiarato David Cronenberg.

La prima collaborazione tra Denise e David Cronenberg risale al 1986, nel celebre remake de La mosca, con Jeff Goldblum.



Denise Cronenberg ha iniziato la sua carriera come ballerina, esibendosi per un breve periodo con compagnie di balletto di Toronto e con il Royal Winnipeg Ballet nel corso di un soggiorno estivo. All'inizio degli anni '60 ha partecipato a diversi show e ha affiancato Marlene Dietrich in vari spettacoli teatrali. Con il fratello David ha lavorato in numerosi titoli cinematografici, fra cui Inseparabili, Il pasto nudo, M. Butterfly, eXistenZ, A History of Violence, A Dangerous Method e Cosmopolis.

"Ogni volta che lavori con le stesse persone la stenografia è fantastica perchè comprendi già i reciproci caratteri e ritmi, non dovendo imparare tutto mentre realizzi il film. Ma se si tratta di un membro della famiglia è ancora più profondo. E in realtà mi piace anche il nepotismo perchè più alleati hai meglio stai" ha confessato David Cronenberg.

Qualche settimana fa Cronenberg ha dichiarato che i film sono fatti per il sesso. Su Everyeye trovate la recensione di eXistenZ, uno dei film più apprezzati del cineasta canadese.